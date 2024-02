– Det vil bli et opphold i flyginger fram til klokken 18 i dag 29.02. Reisende trenger ikke møte på helikopterterminalen før ny info er gitt, skriver Equinor på heliport.no.

Også ConocoPhillips Norge stanser alle flyginger, i deres tilfelle oppgis det at det gjelder «inntil videre». Aker BP skriver også i en pressemelding at de stanser all helikoptertrafikk «inntil videre».

Onsdag kveld havarerte et Sikorsky S-92-helikopter utenfor Sotra. En kvinne i 60-årene omkom, og fem andre personer ble skadd.