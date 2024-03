– Det er bra partene har kommet til enighet, men det er trist at det har tatt så lang tid å få på plass en løsning etter at reindriftssamene vant mot staten i Høyesterett. Nå trenger vi en uavhengig gransking av prosessen, slik at vi kan unngå at dette skjer igjen, sier Lars Haltbrekken til NTB.

– ⁠Nå må staten sørge for at reindrifta på Fosen raskt får nye beitearealer, slik avtalene legger opp til, legger han til.