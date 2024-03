Det bekrefter helikopterselskapet Bristow Norge overfo r NRK.

– Jeg er takknemlig for at vi per nå har tre kolleger som er skrevet ut fra Haukeland, skriver administrerende direktør Heidi Wulff Heimark i en tekstmelding til kanalen.

Utover dette ønsker hun ikke å dele noe helseinformasjon.

Totalt fem personer ble innlagt på sykehus i forbindelse med ulykken. I tillegg omkom 61 år gamle Reidun Hestetun i ulykken.