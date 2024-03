Etter hendelsen i 2020 ble kvinnen, som nå er 26 år, dømt til forvaring i fire år. I 2023 ble forvaringen forlenget med fem år, og kvinnens løslatelsesbegjæring ble forkastet.

Hun har i sin forklaring erkjent at hun tok seg inn i et fremmed hus med øks og kniv, og at hun ville skade noen. Hun ønsket å komme seg vekk fra botiltaket hvor hun bodde. Hun ønsket å komme i fengsel eller på sykehus.

Kvinnen så at det var barneleker utenfor og bestemte seg til slutt for å tenne på huset. Senere har hun forklart at hun ville drepe barn, fordi det gir lengst fengselsstraff.

Lagmannsretten forkastet kvinnens anke og opprettholder tingrettens dom, de begrunner det med at den domfelte har vist lite utvikling i positiv retning.

Dermed blir det fem nye år i forvaring for 26-åringen.