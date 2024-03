Politiet i Innlandet fikk like før klokken 0.30 melding om at en beruset mann hadde skallet ned en annen gjest ved et utested i Gjøvik.

Han skal også ha kommet med rasistiske utsagn og utført skadeverk, ifølge politiet. På X /Twitter opplyser de at mannen, som var i 20-årene, ble pågrepet og kjørt til arrest.

– Han blir også anmeldt for voldt mot politiet i form av spark, slag, klyping og spytting, skriver politiet.

Gjesten som ble skallet ned, ble ikke alvorlig skadd.