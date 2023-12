Fra fredag fikk Bane Nor grønt lys til å kjøre tog mellom Larvik og Porsgrunn på permanent basis igjen, melder NRK.

Bakgrunnen for at tilsynet stengte strekningen 4. desember, var at Bane Nor manglet tilstrekkelig dokumentasjon om infrastrukturen, blant annet signalanlegget.

– Vi er glade for at Statens jernbanetilsyn har behandlet vår søknad så raskt, og gitt oss permanent tillatelse til å kjøre tog mellom Larvik og Porsgrunn, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor.

Han beklager for situasjonen som har vært, overfor de reisende.