På Åsland helt sør i Oslo ligger tre millioner kubikkmeter med tunnelboremasser fra Follobanen. Flytting av rundt 750.000 kubikkmeter av massene for å gjenoppbygge friluftsområder og legge grunnlag for bebyggelse er satt på vent på grunn av uran- og sulfatavrenning.

Den 14. desember fikk Bane Nor pålegg fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om at de måtte sette i verk flere tiltak for å hindre uranlekkasjer, skriver Bygg.no. Blant annet skal bekker ledes utenom massene.

Seksjonssjef Ingeborg Mork-Knutsen i DSA sier strakstiltakene ikke er uvanlige. Bakgrunnen er Bane Nors ønske om å flytte deler av massene.

– Dette er et svært omfattende tiltak som også vil kreve tillatelse fra flere andre myndigheter, og som kan ta lang tid å få på plass. Derfor har DSA valgt å pålegge Bane Nor å iverksette noen tiltak for å begrense den pågående forurensingen, forteller Mork-Knutsen.

Bane Nor opplyser til bransjeavisen at dette ikke kommer som noen overraskelse.

– Tiltakene DSA pålegger oss, samsvarer med tiltakene vi selv har foreslått, og som vi delvis er i gang med, sier utbyggingsdirektør Bettina Sandvin i selskapet.