Klokka 7.13 meldte Oslo politidistrikt om at to personbiler og en lastebil hadde kollidert på E18 utgående ved Sandvika.

- Vi kan konstatere at det er svært glatt i kurven/påkjøringsfeltet ut på E18, skrev politiet.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med denne ulykken. Få minutter senere meldte Sørøst politidistrikt om et annet uhell på E18, nå ved Aulerød vest for Tønsberg. Her hadde en bil sladdet og truffet et betongelement. Denne gangen var det meldt om lettere skader på sjåføren.

– Selv om asfalten ser svart og fin ut, kan den være veldig glatt, sier trafikkoperatør Hans Gustav Møvik-Olsen i Vegtrafikksentralen øst til VG.

I morgentimene lørdag er temperaturen over frysepunktet i lavlandet.