– Vi må ta et oppgjør med det store testregimet i skolen vår. Det er nok nå. Vi trenger ikke plage 15-åringene våre med standardiserte internasjonale prøver, for å måle oss mot andre land, sier Hege Bae Nyholt (R), leder for utdanningskomiteen på Stortinget, til NTB.

Hun understreker at Rødt er mer opptatt av at ungene har det greit på skolen enn at de er bedre i matte enn svenskene.

Resultatene fra Pisa-undersøkelsen som kom tirsdag, viser at Norge er blant landene som går mest tilbake siden sist. Aldri før har resultatene vært lavere i særlig matematikk, naturfag og lesing.

Nyholt mener disse resultatene ikke sier mye om hvordan god læring skjer, men til flere overskrifter som sammenligner norske elever med elever i andre land.

Videre peker hun på forslagene fra Prøiz-utvalget som ble levert til kunnskapsministeren forrige måned. Utvalget foreslår blant annet å droppe mange slike tester.