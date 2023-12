– Her i Norges hovedstad – byen med det store hjertet – må folk sove ute på iskalde fortau. Ikke bare er det hjerterått, det er brudd på menneskerettighetene. Dette har vi vært tydelige på i årevis, men lite har skjedd i rådhuset, skriver avdelingsleder Marit Nybø i Kirkens Bymisjon i en epost til NTB.

Organisasjonen tilbyr akuttovernatting hele året og tar størstedelen av regningen, til tross for at det er kommunens ansvar, ifølge organisasjonen.

Kommunen tilbyr et nødtilbud med feltsenger om gradestokken bikker ti minusgrader, men ifølge Nybø er ikke dette nok.

– Vi som bare må gå utendørs fra buss eller bane til kontoret, vet at også minus sju er kaldt. Det er det også om det er noen varmegrader. Dessuten handler et trygt sted å sove om mer enn å holde kulden unna. Du er svært sårbar når du legger deg ned for å sove utendørs. Du er mer utsatt for vold og tyveri ute, så det går på helsa løs både fysisk og psykisk, sier hun.

NTB har bedt Oslos byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskhaug (V), om en kommentar til saken.