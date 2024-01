Nedgangen var blant annet drevet av en kraftig nedgang i shippingaksjer.

Shippingindeksen på Oslo Børs falt alene med 4,2 prosent, mye på grunn av fallende fraktrater, økte kostnader på grunn omdirigering av skip og økte spenninger etter at Iran bordet et tankskip nær Oman-kysten, skriver E24.

Dette skjer samtidig som rederier allerede står overfor høyere kostnader på grunn av omdirigering av skip fra Rødehavet.

Mest omsatt torsdag var fortsatt børslokomotivet Equinor, foran Frontline og Norwegian. Sistnevnte steg med over 5 prosent, mens Equinor falt med 0,7 og Frontline med 5,1 prosent.

Blant de øvrige større selskapene på hovedindeksen noterte Telenor seg for en framgang på 0,4 og DNB 0,2 prosent, mens selskaper som Aker BP og Norsk Hydro falt med rundt 1 prosent.

Gassrederiet Avance Gas falt med 12 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 78,9 dollar, en oppgang på nesten 3 prosent, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for rundt 73,6 dollar – opp med i overkant av 3 prosent.

De toneangivende europeiske aksjeindeksene hadde heller ingen god dag. FTSE 100 i London falt med nesten 0,8 prosent, CAC 40 i Paris med 0,5 prosent, og DAX 30 i Frankfurt med 0,3 prosent.