Ett av to nye polare lavtrykk kan treffe Lofoten og Vesterålen med liten storm og kraftige snøbyger tidlig søndag morgen, skriver Meteorologisk institutt på Yr.no og X/Twitter.

I det gule farevarselet bes folk om å være oppmerksom på raske endringer i været. Man blir bedt om å vurdere om reisen er nødvendig og å unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

– Det kan være vanskelig fremkommelighet på grunn av snø, snøfokk og redusert sikt. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet kraftig snøfall i kombinasjon med vind og strømforsyningen kan bli påvirket, heter det i varselet.

Meteorologene understreker at det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen utover søndagen.

Polare lavtrykk er små, intense lavtrykk som dannes langt nord over de arktiske havområdene om vinteren. Fredag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel om at et polart lavtrykk kan strekke seg helt sør til Rogaland.

Farevarselet gjelder fra lørdag ettermiddag til tidlig søndag kveld. Det advares om raske endringer i været og rask endring i vindstyrke og retning.