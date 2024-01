Det opplyser mannens forsvarer, advokat Espen Wangberg, til NRK.

Den drapssiktede mannen får også brev- og besøksforbud. Han samtykket til fengslingen.

Det var lørdag formiddag 9. desember at den siktede selv tok kontakt med politiet. Da opplyste han at han hadde vært i en leilighet natten før, og at en mann hadde blitt skadd der. Mannen husket ikke selv hvor han hadde vært, men etter rundt to timer fant politiet fram til leiligheten der de fant en død person.

Han har nektet straffskyld for drap.