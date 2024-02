UNRWA etterforskes etter israelske påstander om at ansatte skal ha deltatt eller bidratt til HamasŽ angrep mot Israel 7. oktober. Anklagene har ført til at flere land har frosset sin økonomiske støtte til organisasjonen, skriver Dagbladet.

– Jeg har nominert UNRWA for deres langvarige arbeid med å gi livsnødvendig støtte til Palestina og til regionen for øvrig. Dette arbeidet har vært viktig i over 70 år, i de siste tre månedene har det vært livsviktig, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust.

Norge er blant landene som opprettholder sin støtte til organisasjonen. UNRWA varslet torsdag at de kan bli tvunget til å legge ned arbeidet som følge av manglende finansiering.