Det dreier seg om 52 medlemmer i selskapet Archer og 23 i ConocoPhillips, skriver fagforbundet i en pressemelding.

– Det kommer som en reaksjon på at SLB UK benytter uorganisert arbeidskraft til å utføre våre streikende medlemmers arbeidsoppgaver på Ekofisk-feltet og for å legge press på motparten, sier Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT, som er en sammenslåing av de tidligere forbundene Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk.

Forbundets medlemmer i oljeserviceselskapet SLB UK har vært i streik siden mars i fjor for å få lønns- og arbeidsbetingelser opp til samme nivå som bransjen for øvrig. Arbeidsretten har slått fast at LO og IE&FLT kan benytte sympatiaksjoner for å støtte de streikende i SLB UK.