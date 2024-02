Kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett var klar torsdag.

Mannen gikk til søksmål for å kreve jobben tilbake samt å få økonomisk erstatning. Under rettssaken i mai i fjor hadde han imidlertid ombestemt seg når det gjaldt det ene kravet om å få jobben tilbake.

Oslo tingrett fastslo uansett at avskjeden var urettmessig, samt at Ikeas beslutning om å frata mannen verneombudsvervene, var ugyldige. Ikea ble dømt til å betale mannen totalt 636.000 kroner i erstatning. Ikeas påstand om at mannens avskjed skulle bli opprettholdt som oppsigelse, ble avvist av tingretten.

Tingretten fastslo imidlertid at Ikea ikke hadde utsatt den tidligere ansatte for såkalt «utilbørlig opptreden». Ingen av partene ble tilkjent sakskostnader.

– Dette var en viktig seier ikke bare for min klient, men også for alle hovedverneombudene der ute som kan føle seg trygge på at de kan utøve vervet sitt uten å bli straffet. Det er viktig for sikkerheten på jobb, sier én av mannens forsvarere, advokat Katrine Hellum-Lillengen, til NTB.

Ikea opplyser at de ikke kommer til å anke saken videre.

– Verneombudet fra Handel og Kontor forlot Ikea 28.6.22 etter 12 varsler om negativ opptreden. Tingretten aksepterte at han kunne sies opp, og hans anke til Borgarting lagmannsrett ble forkastet i dag. Saken er dermed endelig avsluttet, sier advokat Nicolay Skarning, som representerte Ikea i retten.