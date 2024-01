– Lagrene våre er under 16 prosent. Situasjonen er kritisk i Barcelona og rundt Girona, så vil må iverksette hardere tiltak, sier Laura Vilagrà fra den katalanske regionregjeringen til rikskringkasteren RNE onsdag.

Det bor om lag 6 millioner mennesker i det aktuelle området.

Vannrestriksjonene er ventet å bli innført torsdag. Det betyr at det kun vil være lov å bruke rundt 200 liter per person til boliger og kommunale formål. En vanlig innbygger bruker i snitt 116 liter per dag hjemme hos seg selv. Det er også ventet restriksjoner på vannbruken i jordbruk og industri.

Catalonia har i 40 måneder på rad registrert mindre regn enn normalt. Eksperter knytter tørken til klimaendringene. De venter dessuten at været i hele middelhavsregionen kommer til å oppleve en raskere oppvarming enn mange andre steder i verden de neste årene.