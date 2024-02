Ukraina-pakke forserte nytt hinder i Senatet

Senatet stemte mandag for å ta en pakke med bistand til Ukraina, Israel og Taiwan på 95 milliarder dollar videre til en endelig avstemning.

Avstemningen kan muligens finne sted onsdag, melder Reuters. Om den blir vedtatt av Senatet, går den videre til Representantenes hus. Huset har ikke vedtatt noen ny Ukraina-støtte siden Republikanerne fikk flertall i januar 2023, og speaker Mike Johnson antydet mandag at det er misnøye med Senatets pakke. Republikanerne ønsker at strenge grensesikkerhetstiltak blir inkludert.

Trump vil ha svigerdatteren i den republikanske ledelsen

USAs ekspresident Donald Trump tar til orde for lederskifte i Republikanernes nasjonalkomité (RNC). Svigerdatter Lara Trump foreslås som ny nestleder.

RNCs nåværende leder Ronna McDaniel sier hun ikke har planer om å gå av før tidligst etter nominasjonsvalget i South Carolina 24. februar. Trump tar likevel til orde for at McDaniel skal erstattes av Michael Whatley, som leder Det republikanske partiet i North Carolina, med Lara Trump som nestleder. Hun er gift med ekspresidentens sønn Eric Trump.

1,4 milliarder kroner i refusjoner til populær diabetesmedisin i fjor

Over 64.000 nordmenn fikk i fjor dekket diabetesmedisinen Ozempic av Helsedirektoratet. Over 15.000 av dem kan ha fått medisinen på blå resept på feil grunnlag.

Aftenposten skriver at Helsedirektoratet i fjor utbetalte nesten 1,4 milliarder kroner i refusjoner til diabetesmedisinen, som inneholder virkemiddelet Semaglutid. Totalt fikk 64.479 pasienter skrevet ut medisinen på blå resept, som gjør at de kun betaler en egenandel på 520 kroner hver gang istedenfor flere tusen kroner.

I fjor ble det anslått at rundt en tredel av dem som fikk medisinen på blå resept i 2022, fikk den på feil grunnlag. I 2023 har – ifølge Aftenposten – rundt 15.900 pasienter fått medisinen på blå resept, noe som betyr at 341 millioner kroner feilaktig er betalt av folketrygden.

Svenske gjengetterforskninger kan bli mer lukkede

Det kan bli nødvendig med innskrenket offentlighet rundt etterforskninger av gjengkriminalitet, sier Sveriges justisminister Gunnar Strömmer.

Ifølge ham har det blant annet blitt vanligere at gjenger utnytter etterforskningene til å kartlegge mulige ofrer for hevnaksjoner. Dette problemet ventes å kunne tilta, fordi det ventes flere siktelser og etterforskninger forbundet med landets gjengproblematikk.

– At de kriminelle nettverkene utnytter vår åpenhet på et så veldig kynisk vis, med brutale konsekvenser for enkeltmennesker, gjør at det vil være ansvarsløst av oss å ikke vurdere forandringer, sier Strömmer til Svenska Dagbladet.

Usher giftet seg etter Superbowl-konserten

Usher og kjæresten Jenn Goicoechea giftet seg i Las Vegas bare timer etter at R&B -stjernen ledet pause-showet i Superbowl, skriver nyhetsbyrået AP.

Paret giftet seg søndag i bryllupslokalet Vegas Weddings, viser et bryllupssertifikat som ble offentliggjort mandag. Blant vitnene var Ushers mor Jonnetta Patton.

45 år gamle Usher og 40 år gamle Goicoechea har vært sammen siden 2019 og har to døtre sammen. Usher fikk selskap av flere store stjerner, blant dem Alicia Keys, Lil Jon og Ludacris, på scenen under Superbowl. Opptredenen har fått gode skussmål.