– Med stor uro har jeg gjennom de siste månedene fulgt den dramatiske situasjonen med jordskjelv og vulkanutbrudd på Reykjanes. Selv om jeg forstår at utbruddene nå har stanset, står dere overfor nye utfordringer med de langsiktige konsekvensene dette vulkanutbruddet har for Grindavik og for Island, skriver kongen i hilsenen.

Småbyen Grindavik ble evakuert før et utbrudd på halvøya Reykjanes i desember i fjor. Et nytt utbrudd 14. januar førte til at lava rant inn i Grindavik og ødela flere bygninger.

– Våre to land står hverandre svært nær. Mine tanker går særlig til innbyggerne i Grindavik som har måttet forlate sine hjem, og som nå lever i uvisshet om fremtiden til sitt hjemsted. Å oppleve at et trygt lokalsamfunn plutselig blir utrygt, må være en stor påkjenning både for grindavikingene, for Reykjanes og for resten av Island, skriver kong Harald.

Kongen skriver også at han beundrer måten landet håndterer de store utfordringene på.

Kong Harald takker samtidig president Jóhannesson for de gode samtalene de to har hatt, senest da presidenten besøkte Oslo sist høst.