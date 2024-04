«Etter Finanstilsynets vurdering utgjør forsinkelsen som har oppstått et brudd på forskrift til skatteloven», står det i et brev fra Finanstilsynet til DNB som Dagens Næringsliv har fått tilgang til.

DN skriver at Sbanken-kunder på flyttefot sliter med å få kjøpt og solgt aksjer, men DNB fortalte til Finanstilsynet at kundene har «full disposisjonsrett i flyttetiden», ifølge dokumentet.

Kritikken fra Finanstilsynet kommer etter at DNBs overtakelse av Sbanken førte til kundeflukt og med tilhørende flyttingen av tusenvis av aksjesparekontoer.

«Finanstilsynet ser alvorlig på forholdet, dersom det er riktig at kundene i realiteten ikke kan disponere aksjesparekontoen over en lengre periode.», skriver Finanstilsynet.

Overfor DN tar DNB selvkritikk og erkjenner at kunder har måttet vente «lengre enn de skal» på å få flyttet aksjesparekontoene sine fra Sbanken til andre tilbydere.

– Vi beklager. Vi har prøvd å håndtere flyttekøen så ryddig som mulig, men det tar for lang tid for noen av kundene våre. Vi gjør alt vi kan for å ta ned behandlingstiden, skriver kommunikasjonsrådgiver Julia Stelzer Norberg til avisen.