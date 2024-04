– I noe av det meldingsmaterialet som kommer til å bli lest opp de neste dagene, er det en melding som kan peke mot at noen mener at det var hans intensjon, sier Henriksbø til NRK.

– Så er det andre beviser i saken som kan peke i en annen retning. Vi har ikke et grunnlag nå for å kunne trekke noen helt absolutte slutninger om hva han hadde tenkt å gjøre.

Matapour kjøpte parfyme og en kvist til å rense tennene torsdagen før terrorangrepet, noe aktor Henriksbø har bitt seg merke i.

– De kan selvfølgelig tolkes i retningen av at dette var forberedelseshandlinger til det terrorangrepet som skulle skje. Men vi kan ikke konkludere absolutt om det var av den grunn at han gjorde de grepene.

Ifølge terrorforsker Thomas Hegghammer ved Universitet i Oxford finnes det mange eksempler på på at jihadister tar på parfyme før et angrep eller en militæroperasjon. Det gjør de for å pynte seg for det de ser på som et forestående møte med vakre kvinner i paradis.

Zaniar Matapour er tiltalt for grov terror etter at han åpnet ild utenfor Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni 2022. To menn ble drept og 24 andre skadd i skytingen.