Ankebehandling av politivoldssaken i Kongsberg

Anken i politivoldssaken fra Kongsberg starter i Borgarting lagmannsrett i dag. En politimann er tiltalt for grov kroppskrenkelse og brudd på tjenesteplikten. I tingretten ble mannen frifunnet på alle punkter under dissens.

Avtale om plastpartnerskap signeres

Klima- og miljødepartementet samt en rekke næringslivsorganisasjoner går sammen for å redusere bruken av engangsprodukter av plast. Avtalen signeres av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og partene tirsdag. Ifølge departementet er hensikten med avtalen å finne gode alternativer til engangsplast for oppbevaring av mat og drikke – og hindre at plast ender opp som avfall i naturen.

Stoltenberg møter pressen før Nato-bursdag

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har pressekonferanse i Brussel dagen før utenriksministermøtet 3. og 4. april. Nato markerer sitt 75-årsjubileum under møtet.

Ukraina-konferanse i Nederland

I Haag avholdes en internasjonal konferanse med tittelen «Restoring Justice for Ukraine». Målet med konferansen er å få oversikt over fremgangen i etterforskningen av kriminalitet under krigen. I tillegg håper man å oppnå fremgang i president Volodymyr Zelenskyjs 10-punktsplan for fred.

Eliteseriedebut for KFUM Oslo

Den lille klubben fra Ekeberg i Oslo spiller sin første eliteseriekamp i klubbens historie. Den spilles mot HamKam på Vålerengas hjemmebane Intility Arena. Kampen avslutter den første runden i årets eliteserie.