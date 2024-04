De pårørende er orientert om at politiet går ut med navnet på drapsofferet, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Det var like etter midnatt natt til søndag at 55-åringen ble funnet død i sitt eget hjem i Braskereidfoss i Våler kommune. Det ble igangsatt forsøk på livredning uten at dette lyktes, og mannen ble erklært død.

Kvinnen som er siktet for å ha drept 55-åringen, har erkjent straffskyld. Hun ble mandag varetektsfengslet i fire uker, og hun samtykket til fengslingen.