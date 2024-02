– Bussene spinner på flat mark, sier Stein Enersgård, trafikksjef hos Connect Bus, til Aftenbladet.

Connect Bus kjører rutebussene på Nord-Jæren på oppdrag for kollektivselskapet Kolumbus.

– Dette vil helt klart få konsekvenser for ettermiddagstrafikken, fortsetter Enersgård.

I morgentimene mandag har det vært enorme problemer i trafikken i store deler av Rogaland som følge av snøfall og temperaturer rundt null grader.

Enersgård forteller til Aftenbladet at leddbussene blir parkert for å unngå at kaoset fra morgentimene gjentar seg.