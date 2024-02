Høgli ble i fjor valgt til leder i Trondheim Ap for to år og hun står ikke på valg i år.

Mistillitsforslaget kommer fra Østbyen arbeiderlag, melder Adresseavisen.

– Østbyen arbeiderlag ønsker en demokratisk avklaring og vårt virkemiddel i situasjonen er å fremme et mistillitsforslag. Årsmøtet har ikke tillit til styrets leder av Trondheim Arbeiderparti med utgangspunktet i året 2023. Det kommer fram i en sak lokallaget har sendt til valgkomiteen og andre i partiorganisasjonen.

Partilaget ønsker at årsmøtet velger leder på nytt i 2024. Om årsmøtet er enig i dette ønsker Østbyen at årsmøtet også stemmer over at alle styreplassene stilles til disposisjon.

Leder Vegard Nilsen i Østbyen arbeiderlag, ønsker ikke å kommentere saken.

Adresseavisen skriver at det i fjor sommer oppsto en betent konflikt mellom Gunn Elin Høgli og den mektige lokallagslederen Trond Giske. Nidaros Sosialdemokratisk Forum har 4500 medlemmer – fire ganger flere enn resten av Trondheim Ap til sammen.

Høgli har ikke svart på Adresseavisens henvendelse torsdag.