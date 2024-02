Mannen er dømt i Borgarting lagmannsrett til 60 dager ubetinget fengsel og tre års inndragning av førerkortet. Retten mener imidlertid ikke at uaktsomheten var grov, og de etterlatte tilkjennes derfor ingen oppreisning.

Det var Rett24 som omtalte dommen først.

Dødsulykken skjedde i et kryss på St. Hanshaugen 21. april i 2022. Kvinnen kom syklende til høyre for lastebilen, og havnet i lastebilens blindsone. Lastebilen hadde vikeplikt for syklisten.

Statsadvokaten tok ut tiltale for uaktsomt drap, men da Oslo tingrett behandlet saken i fjor ble sjåføren kun dømt for uaktsomhet i trafikken.

Tingretten la vekt på at det var midt i rushtid og et komplisert trafikkbilde i det trafikkerte krysset mellom Ullevålsveien og Waldemar Thranes gate. Samtidig fantes det kun et vindu på fire til fem sekunder der sjåføren burde sett syklisten. Mannen fikk da 36 dagers betinget fengsel.

Statsadvokaten anket, og onsdag kom Borgarting lagmannsrett til en annen konklusjon.

I dommen konkluderer lagmannsretten at de cirka fem kritiske sekundene ikke kan karakteriseres som en «kortvarig feilfordeling av oppmerksomheten».

Mannens forsvarer, advokat Thomas Randby, sier til Rett24 at han og hans klient må studere dommen nærmere for å ta stilling til om dommen skal ankes til Høyesterett.