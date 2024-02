Hovedredningssentralen ble varslet om saken klokken 4.05.

– Vi har sendt et redningshelikopter og en redningsskøyte til området etter at to fartøy, uavhengig av hverandre, melder at de har sett et rødt lys, type nødbluss, i området ved innløpet til Skudeneshavn, forteller redningsleder Owe Frøland Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Om noen faktisk er i nød, så har det skjedd veldig nært land, ifølge redningslederen.

– Vi forsøker å finne ut hva dette dreier seg om og søker i første omgang med helikopter, sier han.