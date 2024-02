39-åringen ble funnet død i en leilighet på Søvigheia i Søgne. En 38-åring som bodde i leiligheten ble pågrepet på stedet og er nå tiltalt for drap. Han ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsen ble skjerpet et par uker etter pågripelsen.

Ifølge tiltalen knivstakk 39-åringen Strand 22 ganger, melder Fædrelandsvennen. 38-åringen har erkjent knivstikkingen, men mener han handlet i nødverge.

– Min klient opplever det som uvirkelig å bli omtalt som drapsmann, og han erkjenner ikke at dødsfallet skyldes en straffbar handling fra hans side, skriver forsvarer Gøran Møller Christiansen i en epost til Fædrelandsvennen.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for rettssaken.