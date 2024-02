Operasjonsleder Sven Martin Ege i Oslo politidistrikt opplyser til NRK at det ikke fremstår dramatisk.

– Vi er på stedet nå og ser ingen synlig røyk. Noen folk har evakuert seg selv. Brannvesenet er her og går nå gjennom bygget for å se at alt er greit sier Ege.

– Mulig årsak til røyken var en svidd kjele på kjøkkenet. Ingen personer er skadd, skriver politiet på X/Twitter.