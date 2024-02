Uttalelsen vil komme etter et møte i São Paulo i Brasil. Det som gjør at finansministerne tror på mer positive utsikter for den globale økonomien er blant annet forventninger om et raskere fall i inflasjonen enn tidligere antatt.

De venter at den globale inflasjonen kommer til å gå ned til 5,8 prosent i år, mot 6,8 prosent ved utgangen av 2023.

Møtet bærer preg av store forskjeller mellom verdens største økonomier. De er påvirket av blant annet krigen i Ukraina og krigen mellom Israel og Hamas.