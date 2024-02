– Politiet måtte rykke ut til en nabokrangel som angivelig handlet om snømåking. Den mest hissige naboen hadde tatt kvelertak på den andre, opplyser operasjonsleder Trond-Egil Groth Sørøst politidistrikt torsdag kveld.

Groth forteller at det ikke så ut til at noen av de to naboene ble skadd.

– Ved vår ankomst hadde gemyttene roet seg betraktelig – og de tok hverandre i hånden. Vi avsluttet uten videre seremoni, sier operasjonslederen.

Det snør i drammensområdet torsdag kveld, og nedbøren skal fortsette til langt ut på fredag i form av snø, sludd og kanskje regn.