– Medlemmer som har basisabonnement betalt gjennom iTunes må nå betale direkte til selskapet med kredittkort, sier Netflix' talsperson Momo Zhao til bransjenettstedet Verge,

Apple tar i utgangspunktet 30 prosent gebyr for betaling til tredjepartsselskaper. I 2018 kuttet Netflix ut brukere som betalte via Apples iOS, noe som fikk Apple til å lette på gebyrene for Netflix og flere andre apper i 2021.

Mange apputviklere sier Apples praksis er konkurransehindrende.