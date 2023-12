Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket oppfordrer Finansdepartementet til å fjerne momsen ved kjøp og salg av brukte varer og tjenester, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Målet er å få enda flere til å legge julegavehandelen til bruktmarkedet.

En undersøkelse fra YouGov for Forbrukerrådet viser allerede at 65 prosent som gir bort brukte julegaver, gjør det for å spare penger.

– Driver du en bruktbutikk må du betale moms for hvert eneste produkt du selger. Dette er altså varer som det allerede er betalt moms for, og vi mener det er urimelig at myndighetene trer denne dobbeltavgiften ned over hodet på forhandlerne, sier Blyverket.

Hun mener dobbel moms for brukthandlere er miljøfiendtlig og i strid med miljømålene.

I YouGov-undersøkelsen kommer det også fram at 33 prosent ville handlet mer brukt dersom bytteordningene var bedre. Blyverket oppfordrer også bruktbutikkene til å være rausere med disse for å tiltrekke seg flere kunder.