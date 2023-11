Tallene tyder på at sentralbankens høye renter og en moderat økonomisk vekst fungerer for å få kontroll på inflasjonen.

Et inflasjonstall på 3 prosent er lavere enn ekspertene forventet. De spådde at inflasjonen i fjerde kvartal ville være på 3,3 prosent.

Siden mars i fjor har sentralbanken hevet renten elleve ganger fra 0 til 5,4 prosent for å få bukt med høy inflasjon. Nå mener ekspertene det kan ligge an til at renten kuttes neste vår.