Der skal han være statssekretær for den nyslåtte ministeren Karianne Oldernes Tung (Ap), ble det besluttet i statsråd fredag. Endringen trer i kraft samme dag.

Det er også besluttet at Anne Beathe Tvinnereim (Sp) blir settestatsråd for utenriksminister Espen Barth Eide i behandling av saker knyttet til Norges ambassadør i Tyrkia, Andreas Gaarder. Grunnen er at Eide er inhabil overfor Gaarder.