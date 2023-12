– Vi beklager ulempene dette medfører, sier Bane Nors pressevakt Øystein Stavdal Paulsen.

Han forklarer at sykdom gjør at de er nødt til å ta ned trafikken noe for sikkerhetens skyld.

Reduksjonen i antallet avganger går utover de mest trafikkerte linjene i Oslo-området, blant annet Follobanen, Vestfold- og Gardermobanen, i tillegg rammer det Flytoget.

I trafikkmeldingen publisert på Bane Nor sine sider, står det at de reduserte avgangene vil vare fra klokken 14.00 til 02.00 natt til lørdag.

Stavdal Paulsen oppfordrer reisende til å finne oppdatert informasjon om avganger på togselskapenes nettsider eller apper. Han tror ikke dette vil føre til kaotiske tilstander.

– Alle linjene går, men det blir færre avganger. Heldigvis er det færre som reiser med tog på fredager.