Det avgjorde Høyesteretts ankeutvalg fredag.

Kvinnen ble dømt i Agder tingrett i februar i fjor til en bot på 13.500 kroner fordi hun i september 2021 nektet å la seg koronateste da ankom Kristiansand med ferge fra Danmark.

Kvinnen anket, og i april i år ble hun dømt på nytt i Agder lagmannsrett til en bot på 12.500 kroner. Hun anket deretter til Høyesterett.

Mannen ble på sin side først dømt i Follo og Nordre Østfold tingrett i august i fjor til en bot på 12.000 kroner etter at han nektet å ta en koronatest da han ankom Norge over fra Sverige ved Ørje. Mannen kunne heller ikke fremvise attest for gyldig korona-test. Han anket dommen.

I april i år ble han dømt på nytt i Eidsivating lagmannsrett til en bot på 10.000 kroner, men anket til Høyesterett.

Spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til, er om grensekontrollen som førte til at de to ble dømt, var ulovlig.