– Det er bra om vi sørger for å få tettet karbonlekkasjer. Vi har en positiv grunnholdning, sier Vedum til NTB.

1. oktober trådte innkjøringsfasen for karbonavgiften CBAM i kraft i EU. Den omfatter i første rekke varene sement, stål, jern, kunstgjødsel, aluminium, elektrisitet og hydrogen som importeres fra land med lavere klimaavgifter enn EU.

Avgiften skal sikre at disse varene koster det samme uansett hvor de er produsert.

I Norge har CBAM blitt merket som «ikke EØS-relevant», det vil si at regelen ikke automatisk blir en del av EØS-lovverket.

Til nå har det vært uklart om regjeringen vil si ja eller nei til CBAM, trass i innstendige bønner fra både norsk industri, NHO og LO om å innføre avgiften og slik komme på linje med europeiske konkurrenter.

Ifølge Vedum skyldes sendrektigheten at de to andre Efta-landene, Island og Liechtenstein, ennå ikke har bestemt seg for om de mener CBAM er EØS-relevant.

– Vi i Efta må først bli enige. Målsettingen er å lande en felles posisjon, sier han.

Norge presser nå på begge landene for at de skal ta et standpunkt, sier Vedum, som i forrige uke hadde et møte med Island om saken.