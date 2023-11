– Vi får flere tilbakemeldinger enn tidligere på at studiestøtten ikke strekker til, sier Anna Handal Hellesnes, president i studentsamskipnaden Ansa, til E24.

Dersom man sammenligner med samme tidspunkt i fjor, er utviklingen verst for studenter som må veksle sine norske kroner til britiske pund eller euro.

Prisen på euro er omtrent 1,4 kroner høyere enn for et år siden, og i forrige uke bikket prisen på en euro 12 kroner. I samme periode har prisen på pund steget med om lag 1,9 kroner.

Norske studenter i utlandet kan få inntil 137.907 kroner i basisstøtte per undervisningsår for å dekke bo- og levekostnader. Studentsamskipnaden Ansa har ønsket seg at støtten skal økes til EUs fattigdomsnivå, som for tiden er på 251.600 kroner.

– I år kom det kun en prisvekstjustering som ikke økte den reelle kjøpekraften. SV har foreslått en 20 prosents økning i studiestøtten i sitt alternative budsjett, og det håper vi regjeringen lytter til, sier Hellesnes til E24.

Støtten til skolepenger for studenter i land utenfor Norden kan bli valutajustert dersom kronekursen er opp eller ned mer enn 1 prosent sammenlignet med valutakursen Lånekassen fastsetter for studieåret.