Når e-sigaretter blir lovlig i Norge neste år, er det bare tillatt med smak av tobakk. Smakene som er blitt kjent for norske damprøykere gjennom import fra utlandet – som sukkerspinn, tyggegummi og fruktsmak – holdes utenfor.

– Den smaken Ingvild Kjerkol sier at hun vil at vi skal ha, er jo tobakkssmak. Det var jo det vi sloss for livet for å komme oss bort fra. Det er den som har prøvd å ta livet av oss, sier Frank Tinmannsvik til Dagbladets Børsen.

Han leverte underskriftene til Stortinget som leder for Norsk Dampselskap, som er en interesseorganisasjon for norske damprøykere.

Tinmannsvik mener folk blir tvunget tilbake til sigaretter når de ikke får e-sigaretter med forskjellig smak. Helsemyndighetene mener smak av sukkerspinn og annet gjør produktet mer tilgjengelig for barn.