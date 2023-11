Posten rapporterer i en pressemelding om et 12 prosent høyere pakkevolum i år, sammenlignet med fjorårets Black Week.

– Mye tyder på at mange startet julehandelen tidlig i år. Posten Bring har aldri tidligere håndtert så store pakkevolumer under Black Friday. Nå er det derfor ekstraordinært mange pakker på vei ut til landets Post i Butikker. Det er til stor hjelp at pakker hentes så fort man får hentemelding, sier konserndirektør for e-handel og logistikk i Posten Bring, Thomas Støkken.

Han forteller at Posten har hentet inn rundt 750 ekstra ansatte for å ta unna det store pakkevolumet.