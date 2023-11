– Jeg har mange arbeidsoppgaver og mye å gjøre. Det er også en av grunnene til at det er fint om andre får muligheten, sier Almeland til avisen.

– Det er et privilegium og kjempespennende å være leder av Oslo Venstre, spesielt denne høsten med forhandlinger og Venstre inn i byrådet. Det har vært kjempegivende. Så er jeg stortingsrepresentant for Oslo og er fullt motivert til det og vil jobbe videre for Oslo, sier han videre.

I tillegg til å være Oslo Venstres leder, ble Almeland fast innvalgt på Stortinget i 2021. Der er han medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor han har vært ansvarlig for komiteens behandling av de mange habilitetssakene i regjeringen. Han er også leder av familie- og kulturkomiteen.

Flere kilder i Oslo Venstre omtaler bystyremedlem Anna Dåsnes (25) som en god kandidat til å ta over etter Almeland, skriver Avisa Oslo.

Dåsnes er norsklektor og innvalgt fra Sagene. Hun er medlem av bystyrets forretningsutvalg og kultur- og utdanningsutvalget etter å ha blitt innvalgt under høstens valg.

Hun bekrefter overfor avisa at hun er til disposisjon som ny leder.

Første nestleder Naomi Ichihara Røkkum avkrefter at hun er aktuell for vervet.