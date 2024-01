Det var under en krangel i september 2018 at mannen skjøt kvinnen med hagle i en blokkleilighet i Oslo. Mannen hevdet han skjøt kvinnen ved et uhell, men det trodde ikke politiet og påtalemyndigheten på.

Mannen ble Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett dømt for forsettlig drap. Dommen ble i ettertid kritisert av jusseksperter, som mente den bygget på uriktig juridisk forståelse, skriver VG.

Saken havnet i Høyesterett, som opphevet dommen og sendte saken til ny behandling i lagmannsretten.

Fredag valgte en enstemmig Borgarting lagmannsrett å dømme mannen til 3,5 års fengsel for grovt uaktsomt drap. Domstolen mener det ikke var tilstrekkelig bevist at tiltalte hadde utvist forsett.

«Sentralt i bevisvurderingen sto en våpenundersøkelse som konkluderte med at hagla hadde en alvorlig funksjonsfeil – den gikk konsekvent av ved sammenklapping av hagla, uten at sikringen ble tatt av og uten at det ble trykket på avtrekkeren», står det i dommen.

Lagmannsretten sier at det blir gitt betydelig fradrag i straffen grunnet lang saksbehandlingstid, liggetid hos påtalemyndigheten og tilståelse fra tiltaltes side.

De etterlatte har fått tilkjent oppreisningserstatning.

«De to sønnene til avdøde ble tilkjent 225.000 kroner hver, mens avdødes far ble tilkjent 180.000 kroner», står det i dommen.