Fire mennesker ble funnet døde i et familiehjem i Skogbygda tirsdag. Ifølge politiet hadde en mann ringt inn til dem og sagt at han hadde drept sine to døtre og et barnebarn, og at han skulle ta sitt eget liv.

Politiet sier at etterforskningen så langt tyder på at det er dette som har skjedd.

Skogbygda er en liten bygd i Nes kommune, utenfor kommunesenteret Årnes. Ingeborgrud kirke holder åpent onsdag kveld.