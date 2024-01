Vilkårene for prøveløslate er ikke til stede, ifølge lagmannsretten. De omgjør dermed tingrettens beslutning fra september.

– Det er en reell og kvalifisert fare for at den domfelte vil begå lovbrudd som gir grunnlag for forvaring dersom han prøveløslates, skriver lagmannsretten.

Millehaugen ble i 2012 dømt til forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed. I august 1993 ble han dømt til 17 år i fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent.

Dissens

Avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett ble avgjort ved dissens. Begge lagdommerne og tre av meddommerne utgjorde flertallet, mens to meddommere var uenige.

Det var i 2022 at Millehaugen begjærte seg prøveløslatt, og i september i fjor kom Oslo tingrett fram til at han skal prøveløslates innen 1. juni i år. En drøy uke senere anket påtalemyndigheten.

Millehaugens forsvarer, Morten Furuholmen, er uenig i flertallets konklusjon om at det er en kvalifisert gjentakelsesfare i dag. Samtidig sier han at retten slår fast at gjentakelsesfaren er sterkt redusert.

– Han har hatt god progresjon i soningen, sier Furuholmen til NTB.

Gradvis overgang

Retten har imidlertid kommet fram til at han skal sone under andre forhold enn i dag på en anstalt med lavere sikkerhet. Millehaugen trenger en gradvis overgang til frihet, skriver de i dommen.

– Han har hatt en identitet som kriminell i mer enn 35 år, og han trenger, slik flertallet vurderer det, tid til å endre seg bort fra dette, og velge andre alternativer enn alvorlig kriminalitet.

Millehaugen har sittet nesten sammenhengende i fengsel siden 1989. Han har rømt fra fengsel minst tre ganger.