Det fremgår av et innlegg på supporterklubbens nettsider. Moss har på sin side også omtalt uenigheten i sine kanaler.

Stridens kjerne er at klubbledelsen på Melløs mener supporterklubben må innhente samtykke for å kunne selge produkter som er påført klubbens offisielle logo.

«Kråkevingen startet nå nettopp salg av supportereffekter med MFK-logo uten at godkjenning var innhentet, og Moss FK har derfor bedt om at salget stanses inntil en godkjenning foreligger», skriver klubben mandag.

Kråkevingen viser på sin side til at salg av slikt utstyr har pågått i mange år.

«Dette har Kråkevingen gjort selv i perioder der det var utenkelig for klubben selv å gjøre dette pga. økonomi», heter det i oppdateringen til medlemmene.

Fansen: Tjener lite

Supporterklubben skriver også at den mandag ble informert av klubben om at ledelsen på Melløs har engasjert advokat i sakens anledning. Det avviser klubben.

«Moss Fotballklubb ønsker også å poengtere at vi ikke har engasjert eller har ønsker om å engasjere juridisk bistand i denne saken», skriver den.

Kråkevingen henviser videre til at supporterne ikke tjener store penger på salg av effekter.

«Dette er ikke noe vi i Kråkevingen tjener godt på. Vi prøver å holde prisene så lave som mulig for å sørge for at så mange som mulig har råd til å kle seg i lagets farger på kampdag», skriver supporterklubben.

Overskuddet brukes angivelig blant annet til å bestille nye supporterartikler og å støtte ulike prosjekter i klubben

«At vi nå må stoppe dette er ikke bare trist for oss, men for disse formålene (og potensielle andre formål) også», skriver supporterne.

Møte torsdag

Spørsmålet er om partene kan komme til enighet i saken. De skal møtes senere denne uken for å snakke sammen. Frontene synes steile.

«Vi hadde håpet at klubben ville jobbe for å komme til en løsning som ville være god for begge parter. Denne kommunikasjonen fra klubben gir oss intet annet valg enn å, i alle fall midlertidig, slutte med salg av effekter med umiddelbar virkning. Vi beklager dette på det sterkeste og skulle ønske vi kunne unngått dette, men her gir ikke klubben oss noen annen mulighet», skriver supporterne mandag.

Fra ledelsen på Melløs henvises det til et møte om noen dager.

«Det er avtalt et møte mellom partene førstkommende torsdag og vi håper der å komme til enighet om en avtale om salg av supportereffekter som er god for både Kråkevingen og Moss Fotballklubb», skriver den.