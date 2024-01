Natt til fredag oppdaget Bane Nor en kortslutning i strømforsyningsanlegget, og må derfor gjennomføre befaring og utbedre eventuelle lekkasjepunkter og skader på anlegget.

– Hvis vi får flere kortslutninger, risikerer vi skader på anlegget over tid. Uten strømforsyningsanlegg blir det stans i togtrafikken. Det vil vi unngå, og derfor stenger vi nå det ene tunnelløpet, sier konserndirektør Henning Bråtebæk i Bane Nor.

På grunn av kulde på Østlandet fryser vann fra taket i det ene tunnelløpet raskt til is noen steder. Dersom istappene kommer for nær deler av strømforsyningsanlegget, kan det føre til kortslutning og over tid skader på anlegget.

Torsdag kveld ble det kjent at tunnelen ville stenges «inntil videre».

Linjene som påvirkes er Oslo S-Ski, Follobanen, Stabekk-Moss, Østfoldbanen vestre linje, Oslo S-Halden (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje og Oslo S-Rakkestad, Østfoldbanen østre linje.