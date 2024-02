Store deler av sykehustaket løsnet under uværet Ingunn 1. februar, noe som førte til store skader på helikopterlandingsplassen, skriver NRK.

Sykehuset anslo først at landingsplassen måtte holde stengt i tre til fire måneder.

– Det vil være behov for en stenging av landingsplassen igjen i perioden når tak over tak skal demonteres. Tid for dette er ikke avklart ennå, sier prosjektleder ved prosjekt og utbygging ved UNN Harstad, Stig-Håkon Jensen, til kanalen.

Han sier at skadene på helikopterlandingsplassen er estimert til å koste cirka 200.000 kroner.