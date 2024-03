Universitetet i Oslo (UiO), Norad og Women in Global Health Norway inviterte Sigrun Møgedal og Gro Harlem Brundtland som hedersgjester til sitt arrangement i Domus Bibliotheca. De to hylles som foregangskvinner i en ellers mannsdominert sfære.

Kronprinsessen kom med en varm hilsen til de to, men la spesielt vekt på Møgedal, som hun har samarbeidet tett med i arbeidet mot hiv og aids.

– Sjelden har jeg vært så stolt over å være norsk som når jeg har reist sammen med deg, enten i trange bakgater – eller i FNs hovedkvarter, sa hun blant annet.

– Vi var som et dreamteam, en slags Thelma and Louise. Jeg tror Utenriksdepartementet av og til syntes det var litt vanskelig å holde styr på oss, sa Mette-Marit til latter fra salen.

Fra Natos talerstol deltok Jens Stoltenberg på video, og han delte minner fra et langt politisk liv med Gro – og da hun ble internasjonal helsetopp. Han viste til at Gro Harlem Brundtland sammen med Bill Gates skaffet til veie milliarder av kroner til kvinnehelse, ikke minst fra Norge.

– Jeg tror få har betydd mer for kvinners rettigheter i Norge og i verden enn du Gro, avsluttet Stoltenberg.