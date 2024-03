Voldtektsutvalget leverer sin rapport

Voldtektsutvalget, som har sett på problemer tilknyttet forebygging og straffeforfølgning av voldtekt, leverer sin rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). De har også undersøkt hvordan overgrepsutsatte blir ivaretatt. Sist gang en regjering gjorde en gjennomgang av samfunnets håndtering av voldtekt var i 2008.

Den internasjonale kvinnedagen

Kvinnedagen markeres rundt om i verden. I Norge er det tog i de største byene med tilhørende kulturinnslag og appeller. På Universitetet i Oslo skal kronprinsesse Mette-Marit være til stede når eksstatsminister Gro Harlem Brundtland og lege og politiker Sigrun Møgedal blir hyllet som foregangskvinner innen global helse.

Orban besøker Trump

Ungarns statsminister Viktor Orban møter USAs tidligere president Donald Trump i Florida. De to er politiske allierte og har uttrykt beundring for hverandre. Orban har tidligere holdt tale på den amerikanske konservative konferansen CPAC, og siden 2022 har Budapest vært vertskap for den internasjonale konferansen CPAC Hungary.

EU-topp til Kypros for møter om Gaza-korridor

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen drar til Kypros. Hennes talsperson sa tidligere i uka at EU ønsker å få på plass en maritim humanitær korridor mellom Kypros og Gazastripen. Også USA har planer om å få inn nødhjelp sjøveien. De vil etablere et midlertidig havneanlegg ved kysten av Gazastripen. Hjelpeorganisasjoner og FN har slått alarm om et enormt behov for nødhjelp på Gazastripen, der den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal etter fem måneders krig.

Raw Air-kvalifisering i Holmenkollen

Årets Raw Air-turnering starter med kvalifiseringsrenn i Holmenkollen for både menn og kvinner i dag. Turneringen fortsetter i Lillehammer, Trondheim og Vikersund i neste uke. Det gjenstår snaut tre uker av årets verdenscupsesong, og ingen norske utøvere har sjanse til å ta sammenlagtseieren. Stefan Kraft styrer mot sin tredje seier på herresiden, mens Nika Prevc leder blant kvinnene.